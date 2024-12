Trampa ārpolitikas padomnieki par saviem nodomiem pastāstīja decembrī diskusijās ar augstām Eiropas amatpersonām, "Financial Times" pastāstīja par sarunu gaitu zinoši cilvēki.

Pēc "Financial Times" sarunu biedru teiktā, viņš pēc inaugurācijas janvārī plāno turpināt militāro palīdzību Ukrainai un, iespējams, pieprasīs, lai NATO valstis vairāk nekā divkāršo pašreizējo aizsardzības izdevumu mērķi - 2% no IKP, ko pašlaik ievēro 23 no 32 alianses dalībvalstīm.