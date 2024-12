Ugunsnelaimēs piektdien cietuši pieci cilvēki

Šonakt plkst.4.27 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Šķērsu ielu Kuldīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabstāvā dega izgrābtie izdedži no apkures katla un divi ūdens filtri. No ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens nodots mediķiem.