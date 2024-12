Kura no fizioloģiskajām īpašībām ļauj suņiem kļūt par mūsu ģimenes locekļiem, liekot viņos saskatīt kaut ko atpazīstamu un cilvēcisku, un nereti veikli manipulēt ar mums? Nē, tā nav mīlīgā astītes luncināšana. Suņu noslēpumus Netflix dokumentālajā filmā “Par ko domā suņi” (Inside the Mind of a Dog) atklāj tās autori.