Eiropas Savienība (ES) šogad no Krievijas importējusi sašķidrināto dabasgāzi (LNG) rekordlielos apjomos, neraugoties uz bloka centieniem pārtraukt atkarību no Krievijas gāzes pēc iebrukuma Ukrainā, ziņo britu laikraksts "Financial Times" (FT).