"Pagaidām baidīties nevajag," viņš teica intervijā Vācijas ziņu aģentūrai DPA, atbildot uz jautājumu, vai NATO valstīm vajadzētu baidīties no Krievijas, taču piebilda, ka gadījumā, ja NATO nepalielinās aizsardzības izdevumus un aizsardzības rūpniecības izlaidi, "mums četru vai piecu gadu laikā būs nopietna problēma".

Krievija saistībā ar atkārtoto iebrukumu Ukrainā ir būtiski palielinājusi aizsardzības rūpniecību, un, kā pauda Rite, NATO sabiedrotie pagaidām nav izdarījuši pietiekami, lai uz to atbildētu.

Rite atzina, ka sagaida jaunas prasības no Donalda Trampa, kurš janvārī pēc četru gadu pārtraukuma atgriezīsies ASV prezidenta amatā.

NATO ģenerālsekretārs teica, ka sagaida spiedienu no Trampa, kurš draudēja izstāties no alianses sava pirmā pilnvaru termiņa laikā, ja sabiedrotie aizsardzības netērēs 2% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP).