Veterinārārsti brīdina, ka suņiem nevajadzētu dot dažus košļājamos kaulus

Veterinārāsts Dr. Sebastians Zarters raksta, ka runa ir par suņiem, kas pēkšņi kļūst satraukti un dažreiz pat agresīvi. Zarters no Horema prakses Ziemeļreinā-Vestfālenē šajos gadījumos runā par tā saukto vilkača sindromu. “Suņi patiešām krīt panikā ne no kā. Viņi rej ļoti, ļoti skaļi. Daži no viņiem mēģina aizbēgt, mēģina izlēkt pa logu, un dzīvniekus nespēj nomierināt pat viņu īpašnieki”.