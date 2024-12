Policija 24.decembrī reidos pieķērusi 19 dzērājšoferus

Tostarp astoņiem transportlīdzekļu vadītājiem alkohola koncentrācija organismā bija no 0,5 līdz vienai promilei, diviem - no vienas līdz 1,5 promilēm, bet deviņi transportlīdzekļu vadītāji pie stūres bija sēdušies stiprā jeb vismaz 1,5 promiļu reibumā.

Visvairāk iereibušu autovadītāju bija vecumā grupā no 31 līdz 50 gadiem.

Valsts policija no 20.decembra papildu ikdienas satiksmes kontrolei, pastiprināti uzmanību svētku brīvdienās pievērš konkrētiem satiksmes apdraudējumiem - iespēju robežās policija rīko pārbaudes visā Latvijā, uzsvaru liekot uz to, lai autovadītāji nebrauc pie stūres reibumā, kā arī tiek pārbaudītas drošības jostas un tas, vai pasažieri tiek pārvadāti droši.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.