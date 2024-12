NBS amatpersona apsūdzēta par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Minētā amatpersona, mantkārīgu motīvu vadīta, laikā no 2022.gada 15.marta līdz 2023.gada 1.martam, veicot pārtikas preču pasūtījumus no kāda uzņēmuma, pret kuru sākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai, tās pārstāvjiem norādīja reāli cietušajam piegādājamas pārtikas preces un to daudzumu, kā arī deva norādes par to, kuras preces un kādā daudzumā faktiski nepiegādāt, bet fiktīvi iekļaut uzņēmuma pavadzīmēs kā piegādātas.