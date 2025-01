Cērps par neizlēmību LB nākamā prezidenta jautājumā: tas ir tikai un vienīgi politiskā procesa rezultāts

"Tas ir tikai un vienīgi politiskā procesa rezultāts," teica Cērps, runājot par to, ka Saeimas deputāti līdz šim nav spējuši vienoties par Latvijas Bankas nākamo prezidentu.

Viņš arī norādīja, ka Latvijas Bankai ir apmēram desmit dažādu funkciju un ir nepieciešamas saturīgas diskusijas par to, ko vēlamies sasniegt katrā no šīm desmit funkcijām, cik labi Latvijas Banka līdzšinējos piedos gados šos uzdevumus ir pildījusi, un kas katrā no šīm desmit funkcijām būtu jāizdara nākotnē.