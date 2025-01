Ko es vispār zinu par zarnām? Var gadīties, ka tikai to, ka tā ir vieta, no kuries nāk kakas. Bet mūsdienu medicīna aizvien vairāk sliecas uz to, ka tieši tur mūsu organismā ir, poētiski izsakoties, biomedicīnas revolūcijas centrs. Jaunais virziens zinātnē, kurā pagaidām izpētīta tikai aisberga virsotne, bet 97% vēl jāatklāj, runā par to, ka pat tādas slimības kā Pārkinsona kaite, depresija un trauksme saistītas ar zarnu stāvokli,