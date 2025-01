Jaunais virziens zinātnē, kurā pagaidām izpētīta tikai aisberga virsotne, bet 97% vēl jāatklāj, runā par to, ka pat tādas slimības kā Pārkinsona kaite, depresija un trauksme saistītas ar zarnu stāvokli, kas savukārt atkarīgs no tā, kā mēs ēdam, mūsu zarnu trakta noslēpumus atklāj 2024. gada ASV Netflix dokumentālā filma “Uzlauz savu organismu: zarnu noslēpumi” (Hack Your Health: The Secrets of Your Gut).