Krievijas ēnu flote un tās spoku kuģi Baltijas jūrā

Par Somiju un Igauniju savienojošā zemūdens elektrokabeļa "EstLink 2" sabojāšanu Pirmajos Ziemassvētkos aizdomās tiek turēts tankkuģis "Eagle S", kuģo zem Kuka salu karoga, taču patiesībā ir viens no Krievijas ēnu flotes kuģiem. Tās dienas rītā 228 metrus garais kuģis, kas spēj pārvadāt 74 000 tonnu smagu kravu, pameta Krievijas Ust–Lugas ostu, kas atrodas netālu no Igaunijas. Tas pārvadāja bezsvina benzīna kravu, kuras galamērķis it kā bija osta Turcijā.