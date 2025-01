"Pāris no zemesgabaliem atradās otrpus šim ceļam, un mums no tiem nebūtu īsti lielas jēgas. Tādēļ mēs noslēdzām pārdošanas-pirkšanas priekšlīgumu par šo zemi. Kad man prasa, kas ir Tomiļins, tad es saprotu, ka viņš ir uzņēmuma, ar ko noslēgts priekšlīgums, īpašnieks vai vadītājs. Uzreiz pēc izsoles par šo zemi tika iemaksāts avanss. Mēs viņu pazīstam un esam kontaktējušies šī darījuma kontekstā. Mūsu attiecības ar to ir sākušās un beigušās," intervijā aģentūrai LETA martā teica Kuzavs.