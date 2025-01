Desmit gadu laikā no 1958. līdz 1968. gadam ASV ir pamanījusies nozaudēt vismaz trīs atombumbas, no kurām viena nesprāgusī kodoltermiskā jeb ūdeņraža bumba, iespējams, guļ Filipīnu jūras dibenā. Tiek uzskatīts, ka šis spridzeklis ir 70 reižu spēcīgāks par to, kas Otrā pasaules kara noslēgumā tika uzmests Hirosimai.