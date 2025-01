Uz Bauskas šosejas, izvairoties no sadursmes, vieglais auto iebraucis autobusa pieturā

Valsts policijā saņemta informācija, ka Bauskas novadā, Iecavas pagastā, nenoskaidrots vadītājs ar nenoskaidrotu transportlīdzekli, pārvietojoties virzienā no Iecavas uz Bauskas pusi, nepamatoti iebrauca pretējā joslā. Vīrietis, kurš vadīja automašīnu "Toyota" virzienā no Bauskas uz Iecavu, lai izvairītos no sadursmes, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca autobusu pieturā "Smēdes".