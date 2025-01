Varakļānu dome piešķir atbalstu deputāta ģimenes biznesam

Saeimas deputāts Juris Viļums (AS) skaidro, ka viens no iemesliem, kādēļ iesniegts pieteikums, ir gan izmaiņas pašvaldību regulējumā, gan arī pats lēmuma pieņemšanas process Saeimā – vispirms ilgi to nerisinot, bet visbeidzot izdarot to steidzamības kārtā. Pieteikums iesniegts decembrī, jo bijis vajadzīgs laiks tā sagatavošanai. “Tas ir, lai šis haoss, ko es sākumā teicu, lai viņš nebeidzami neturpinās, lai vienā brīdī mēs sākam skatīties arī uz cilvēkiem, kas dzīvo pašvaldībās, kas dzīvo Varakļānos, kas dzīvo Rēzeknes novadā, kas dzīvo Madonas novadā, no viņu perspektīvas tiešām pēc tā, kā viņiem tālāk dzīvot, un tiešām šo ekonomisko un sociālekonomisko situāciju tur uzlabot,” saka Viļums.