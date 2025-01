Mēs neesam viens otram drauds - drauds ir ārpusē. Un tā ir Krievija. Mēs katrs to esam definējuši paši sev, redzot, kādas šausmas notiek Ukrainā, un saprotot, ka tā ir daļa no Krievijas pasaules uzskata un ka tā nekautrēsies to realizēt kaut kur citur. Bet vienlaikus mēs paši, zinot savu spēku un ietvaru, kurā mēs esam sabiedrotie un draugi, mums ir spēks. Un šis spēks NATO ietvaros nav tikai militārs un nav abstrakts. Tas ir konkrēts. Tā ir pārliecība, ka vēlamies dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī. Lai to izdarītu, vēl vairākus gadus atslābt mēs nevarēsim. Vai mēs būsim gatavi aizstāvēt savu valsti? Un te ir svarīga mūsu pārliecība - jā, tas ir to vērts!