Saistībā ar filmēšanas norisi naktī uz 18. janvāri satiksmei slēgs Vanšu tiltu

Naktī no piektdienas, 17. janvāra, uz sestdienu, 18. janvāri, laika periodā no plkst. 21.00 līdz plkst. 04.00 uz Vanšu tilta, posmā no Noliktavas ielas līdz Slokas ielai, abos virzienos slēgs transportlīdzekļu satiksmi.