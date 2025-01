Horvātijas premjera vietnieks demisionē, jo atklātībā nonācis video ar šaudīšanos no mašīnas

Sestdien, 18. janvārī, no amata atkāpies Horvātijas premjerministra vietnieks Josips Dabro, kurš ir viens no vadošajiem konservatīvās partijas pārstāvjiem, kad atklātībā nonāca videoieraksts, kurā viņš no braucošas automašīnas šaudās ar pistoli.