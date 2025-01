Rīgas lidostas gaisa telpu uzrauga novecojis dronu radars

“Tikai tagad sākas publiska diskusija, ka policijai jāļauj ietekmēt dronus. Juridiski šāds pienākums jau uzlikts sen, bet viņi nedrīkst kinētiski vai ar elektroniski magnētisko lauku to ietekmēt, kas arī ir stulbums. Elektroniskā karadarbība joprojām nav diskusija. Šāda tehniskā spēja ir NBS gan VDD. Bet policijai, kas par to ir atbildīga, tādu spēju nav”.

Pēdas no “neredzamajiem” droniem, kas pirmdien terorizēja lidostu, nevienā no radariem nav palikušas. Tāpēc policija šobrīd ir ļoti skeptiska, vai izdosies atrast to pilotus.