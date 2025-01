Eiropas labklājības politika nonākusi krustcelēs – ņemot vērā arvien pieaugošo spiedienu valstu budžetiem, it īpaši no novecojošās sabiedrības daļas, palielinās arī neskaidrības un neziņa par nākotni. Donalda Trampa atgriešanās ASV prezidenta amatā vēl vairāk veicinās neziņu par nākotni, tādējādi apdraudot vienu no stabilākajiem un augošākajiem reģioniem pasaulē.