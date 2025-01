Igaunijai jāizvirza mērķis aizsardzībai atvēlēt 5% no IKP, paziņo Mihals

"Lai sasniegtu 5% mums būs jāpaātrina mūsu aizsardzības investīcijas. Aizsardzības ministrija darīs visu iespējamo, lai to sasniegtu. Finansējums aizsardzības izdevumu palielināšanai jāiegūst no dažādiem avotiem, tostarp no lielāka Eiropas Savienības finansējuma aizsardzībai, turpinot valsts sektora [izdevumu] samazināšanu un no aizdevumiem saskaņā ar ES budžeta noteikumiem, kas uzskatāmi par valsts ieguldījumiem aizsardzībā," viņš paskaidrojis.