ASUS ExpertBook P5 – biznesa klēpjdators darbam bez ierobežojumiem

Pusgadsimtu ilgā klēpjdatoru evolūcija nonākusi savdabīgā fāzē. No vienas puses, portatīvais skaitļotājs vai pat vairāki ir katram, kurš to vēlas, tādēļ «laptopi» sen jau zaudējuši apjūsmotas inovācijas šarmu. Bet no otras puses, vidusmēra klēpjdators vēl nekad nav bijis tik gaumīgs, izturīgs un vienlaikus iespaidīgi funkcionāls, turklāt beidzot tas daudzas lietas jau dara mūsu vietā.