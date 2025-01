Skvirts vēl nesen bija tabu temats, par to runāja maz un slepus. Tāpēc par šo fizioloģisko procesu, kas saistīts ar sievietes seksuālo uzbudinājumu, sabiedrība mācījās no pornogrāfiskiem uzskates materiāliem, kas, kā zināms, ir maldinoši un ļoti tāli no patiesības. Uzzini, kāda ir lielākā skvirta kļūda, kas, kā izrādās, var arī nopietni satraumēt sievietes ķermeni.