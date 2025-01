Pētniece: Eiropas bēgļu uzņemšanas politika kļūst stingrāka un mazāk atvērta

Tāpat viņa uzsvēra, ka migrācija mūsdienās arvien vairāk tiek instrumentalizēta gan no to valstu puses, kas izmanto migrāciju kā hibrīdkara elementu, gan arī no to valstu puses, kas aizvien vairāk sāk skatīties uz migrantiem nevis no humanitāra viedokļa, bet no tā, kā valsts var risināt, piemēram, ekonomiskas vai demogrāfiskas problēmas. Savukārt migrantu vēlmes, vajadzības, problēmas aiziet otrajā plānā, pauda Mieriņa.