Bedres, akmentiņi, auto zādzības – kāds bija 2024. gads auto apdrošināšanā?

“Ja līdz šim Latvijā ziema ir bijusi ļoti īsu brīdi, to nevar teikt par 2024. gada sākumu, kad aiz loga valdīja barga ziema, sniegs un sals, kam janvāra beigās sekoja pamatīgs atkusnis, un uz ceļiem veidojās lielas peļķes, kas rezultējās ar būtisku riepu bojājumu skaita pieaugumu. 2024. gadā vairāk nekā 200 000 tūkstoši eiro izmaksāti If KASKO pieteikumu atlīdzībās par bedru izraisītiem riepu vai disku bojājumiem vien. Būtiski piebilst, ka vidējās vienas riepu un disku atlīdzības izmaksas ir pieaugušas par teju 15 %.

Savukārt pavasarī, kā katru gadu aktualizējās problēma – uz vēl nesakoptajiem ceļiem esošie akmentiņi un šķembas ielido auto vējstiklos, radot būtiskus bojājumus un plaisas. “Automašīnas stiklojuma remonts vai visa stiklojuma nomaiņa ir viens no visizplatītākajiem gadījumiem, ar ko saskaramies apdrošināšanā. 2024. gadā starp Baltijas valstīm Latvija ir izvirzījusies vadībā, spējot saremontējot vairāk nekā 50 % priekšējo buferu If KASKO klientu auto. Vienlaikus īpašu uzmanību pievēršam SMART remonta metodēm, proti, sadarbībā ar mūsu partneriem arvien veiksmīgāk no klientu auto tiek izvilktas krusu un citu dabas stihiju radītās buktes un veikta detaļu pulēšana, kas ne tikai saglabā oriģinālo krāsojumu, bet ir arī būtisks ieguldījums dabas aizsardzības jomā. Salīdzinot ar 2023. gadu, šāda veida darbu pieaugums ir mērāms ar 10 % atzīmi,” stāsta If Transportlīdzekļu atlīdzības vadītājs Ģirts Kubliņš.