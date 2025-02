Plāno paātrināt un vienkāršot zāļu reģistrācijas apliecības izsniegšanu

Laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.oktobrim ZVA iesniegti vien 103 pieteikumi ģenērisko zāļu reģistrācijai tikai nacionālajā reģistrācijas procedūrā, kas nav MRP un DCP. To vidū vairāk nekā puse jeb 53% no pabeigtajām procedūrām tika noslēgtas ar negatīvu iznākumu, proti, reģistrācija atteikta vai atsaukta. Tikai 20% gadījumu procedūras pabeigtas ar zāļu reģistrāciju, savukārt 27% gadījumu vēl notiek reģistrācijas procedūra un iznākums nav zināms.