Ar selekcijā balstītu ilgtspēju pret klimata pārmaiņām

Klimata pārmaiņas lielā mērā ir atkarīgas no tā, kā notiek oglekļa piesaiste. Koki augot no atmosfēras piesaista ogļskābo gāzi, fotosintēzes procesā atdalot oglekli no skābekļa. Ogleklis nonāk koksnē, bet skābeklis mums paliek elpošanai. Cilvēkiem dažreiz ir maldīgs priekšstats, ka lieli, pieauguši, veci meži ir tie, kas piesaista visvairāk oglekļa un palīdz mazināt klimata pārmaiņas. Taču tas gluži tā nav, jo tieši augšanas laikā visaktīvāk tiek piesaistīta ogļskābā gāze. Gados jaunāki koki aug krietni straujāk, līdz ar to, meža ekosistēmai paliekot vecākai, tā vairs nespēj absorbēt tik daudz kā iepriekš. Veci meži piesaista krietni mazāk oglekļa nekā jauni.