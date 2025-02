Komentē eksperti Kanjes verdzene izpilda pavēles, izbauda citu pazemošanu vai – ekshibicionisms?

Vēlme atkailināties publiski, jā, tas varētu būt ekshibicionisms , bet tā varētu būt arī provokācija vai arī viņu attiecību dinamika. Mēs to nezinām, bet zinām, ka ekshibicionismā kā jebkurā kinkā, kur ir tieksme būt kailam publiski, darbojas tie paši likumi - mēs respektējam jebkura cilvēka privāto telpu un robežas. Mēs nepārkāpjam likumus. Domāju, ka ASV noteikti ir ierobežojumi pret šādu publisku atkailināšanos, īpaši, ja tas noticis šādā pasaulē populārā pasākumā, kur ir arī bērni.

Ja runājam par robežām, ne visi ir gatavi skatīties uz kailiem ķermeņiem un ne visi piekristu to darīt, pat ja tie ķermeņi ir ļoti skaisti.

Tāpēc uzskatu, ka šis, pirmkārt, ir pret citu apmeklētāju tiesībām, to pārkāpums. Šo ideju varēja izveidot pavisam savādāk, piemēram, radīt kleitu, kas šo kailumu precīzi imitē, bet tad tu neesi kails. Tu paud ideju, bet nepārkāp to, ka bez citu piekrišanas atkailinies. Atnākt kailai bez citu cilvēku piekrišanas, es teiktu - tas nav ok.