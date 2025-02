Jauns maršruts pieaugušajiem “Zvērīgi seksīgi” Rīgas Zoo jeb 18+

Savukārt pārīšiem, kuri vēlas Valentīndienu pavadīt ārpus ierastās randiņu rutīnas – kopā ar dzīvniekiem un svaigā gaisā –, piedāvājam iespēju piedalīties fotokonkursā. To varēs izdarīt, daloties ar zoodārzā uzņemtu selfiju savā "Instagram" vai "Facebook" stāstā, izmantojot tēmturi #randiņšzoodārzā. Visi dalībnieki automātiski piedalīsies izlozē, kurā būs iespēja laimēt īpašu suvenīru dāvanu komplektu.

Daudzas no tīģeru pasugām ir izmirušas, mūsdienās saglabājušās sešas, no kurām augumā lielākā, Amūras tīģeris, mīt arī Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Tīģeris Augusts šī gada 22. februārī atzīmēs savu septīto dzimšanas dienu. Par godu svinībām no 21. līdz 23. februārim pieaugušo biļetēm visas dienas garumā tiks piemērota pēcpusdienas biļešu cena – 7 EUR. Starp citu, ja savu viesošanos ieplānosi tieši 22. februārī plkst. 11.00, varēsi vērot Augusta svētku maltīti, kad pusdienās tiks pasniegts īpašs gardums!