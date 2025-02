Šobrīd pasauli aizvien vairāk pārņem dažādi privātu emitentu radīti kripotoprodukti no kuriem slavenākais droši vien ir bitkons (bitcoin), kas pēc būtības ir digitāls žetons, kura tirdzniecība notiek elektroniski. Kriptovalūtu popularitāte, visticamāk, vairāk ir skaidrojama nopelnīt uz to cenu svārstībām, nevis tās izmantot norēķiniem par precēm un pakalpojumiem. Neskatoties uz to, ka pašreizējās privāto emitentu digitālās valūtas, tajā skaitā ar slavenu ļaužu attēliem, ir finanšu spekulāciju produkts, to klātbūtne finanšu tirgū aizvien pieaug. Vienlaikus to apriti nekontrolē ar valdībām saistītas institūcijas, līdz ar to attiecībā uz šīm valūtām nedarbojas arī ar tirgus dalībnieku aizsardzību saistīti pasākumi. Līdz ar to arī centrālās bankas ir spiestas ļauties ļaužu digitālajam vilinājumam, izstrādājot savus digitālos maksāšanas līdzekļus. Digitālā eiro projekts, ja tiks novests līdz galam, būs viens no tādiem.