Noskaties Siguldai VID sistēmā parādās 1,2 miljonus eiro liels neesošs parāds; VKKF atsaka finansējumu

Pirms diviem gadiem kādā no oktobra nedēļas nogalēm Siguldas novads pirmo reizi Latvijā sarīkoja īpaši bērniem un jauniešiem domātu literatūras festivālu. Tajā ne tikai izklaidēja ar izrādēm, priekšlasījumiem, dažādiem aizraujošiem uzdevumiem, bet arī īpašu uzmanību pievērsa, kāda literatūra iekļauta skolu programmās. Naudu festivalam savāca no dažādiem sponsoriem. Starp tiem bija lieli uzņēmumi, vairākas vēstniecības, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un arī Valsts kultūrkapitāla fonds. Festivāls bērniem patika un pilsēta nolēma to atkārtot.