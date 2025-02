Jau ziņots, ka Krievijas enerģētikas kompānija "Gazprom" no 1.janvāra pārtrauca gāzes piegādes Moldovai, un Moldovas separātiskajā Piedņestras reģionā janvārī simtiem tūkstošu cilvēku palika bez apkures un karstā ūdens.

"ES piedāvājums 60 miljonu eiro apmērā vidējā termiņā varēja būt risinājums, kas varētu atbrīvot Piedņestras reģionu no enerģētiskās šantāžas un nestabilitātes. Tiraspole ir atteikusies no šī risinājuma," sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Rečans.

"Krievija neļauj viņiem pieņemt Eiropas palīdzību, baidoties zaudēt kontroli pār reģionu. Galvenais nosacījums, ko Tiraspole noraidīja, bija pakāpeniska tarifu paaugstināšana patērētājiem. Tāpēc viņi nevar saņemt naudu no Eiropas atbalsta 60 miljonu eiro apmērā," norādīja Moldovas premjers.

Viņš piebilda, ka Kišiņevas varasiestādes nebloķēs gāzes piegādi Piedņestrai, un aprakstīja shēmu, pēc kuras reģionam tiks piegādāta gāze. Ungārijas uzņēmums "MET Gas" un "Energy Marketing AG" saņems samaksu no "JNX General Trading L.L.C" no Dubaijas un piegādās gāzi līdz Moldovas robežai saskaņā ar līgumu, kas parakstīts ar uzņēmumu "Moldovagaz". Tiraspole iepriekš apmaksās tranzīta izmaksas par gāzes transportēšanu no Moldovas robežas uz reģionu, pamatojoties uz "Moldovagaz" un "Tiraspoltransgaz" noslēgto līgumu, atklāja Moldovas premjerministrs.