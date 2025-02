Meklē sirsnīgu dāvanu mīlestības svētkos? Ieskaties šajās idejās!

NUXE Huile Prodigieuse Or sausā eļļa ādas mirdzumam (sejai un ķermenim) – tai piemīt unikāla, netaukaina tekstūra un valdzinošs aromāts. Galvenās sastāvdaļas ir dabīgas izcelsmes: saldo mandeļu eļļa, kamēliju eļļa, gurķumētru eļļa, lazdu riekstu eļļa, makadamijas riekstu eļļa, argāna eļļa, Japānas kamēlijas eļļa tsubaki, zelta daļiņas.

LA ROCHE-POSAY Effaclar Ultra koncentrēts serums – tā sastāvā ir trīs skābju komplekss un nomierinošais niacinamīds, kas kopīgi iedarbojas dažādu ādas problēmu risināšanai. Salicilskābe atver poras un attīra tās no sebuma uzkrāšanās, LHA intensīvi izlīdzina ādas virsmu bez diskomforta sajūtas, bet glikolskābe paātrina ādas atjaunošanos.

EUCERIN ANTI-PIGMENT SPF30 dienas krēms – mitrinošs dienas krēms ar UVA, UVB aizsardzību starojošai ādai efektīvi samazina tumšos plankumus un novērš to atkārtotu parādīšanos.

CHRISTIAN BRETON Super Hydrating Rich sejas krēms – šis mitrinošais, bagātīgais sejas krēms mitrina ādu, padarot to atjaunotu un mirdzošu. Tas novērš sausuma radītos bojājumus, veicina ādas elastību un aizsargā to no vides faktoriem. Tam piemīt tūlītējs nomierinošs efekts, un tas atjauno mitrumu, lai āda izskatītos jaunāka.