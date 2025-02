Rīgas pašvaldība aicina pieminēt Ukrainas kara trešo gadadienu

Lai turpinātu paust atbalstu Ukrainai un stāstītu par to, kā karš ietekmē ikviena ukraiņa dzīvi, no 24. februāra līdz 26. februārim Rātslaukumā būs apskatāma gaismas un skaņas instalācija “Mīlestība un karš”. Darbs balstīts uz mākslinieku intervijām no ceļojuma uz Ļvivu un Kijivu 2023. gada rudenī. Tas atspoguļo sešu ukraiņu personīgos stāstus par kara sekām viņu un viņu tuvinieku dzīvē. Darbs ir gan traģisks, gan cerību pilns.