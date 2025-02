Noskaties "Ceļš ir krimināls!" Zemgalē ļaudis tracina grants ceļš katastrofālā stāvoklī

Valsts vietējās nozīmes autoceļš V1038 (Mežotne-Viesturi-Jaunsvirlauka) iestiepjas Jelgavas un Bauskas novados. Pa ceļu dienas gaitās no apdzīvotām vietām un viensētām dodas gana daudz autovadītāju, kursē arī skolēnu autobuss. Autoceļu izmanto arī lauksaimnieki un apkaimes viesi, dodoties uz tūrisma objektiem.

Konkrētais grants ceļš bieži ir izšķīdis un ļoti bedrains, raidījumam sūdzējās apkaimes iedzīvotāji, sacīto pierādot ar video un foto liecībām. Arī dienā, kad "Bez tabu" aplūkoja un ar automašīnu notestēja ceļa segumu, satiksmes artērija žurnālistiem šķita ļoti sliktā stāvoklī, bet, kā norādīja vietējie iedzīvotāji, todien segums bija ciešams, jo to cietinājis sals.

"Nezinu, kādi ir valsts nodomi. Varbūt tad jāslēdz skola, lai nav jābrauc uz to. Varbūt gaida, kad te apmirsim. Ja te būtu jābrauc "ātrajai palīdzībai", stipri šaubos, vai paspētu laikā. Ceļš ir krimināls! Esmu zvanījis ceļa apsaimniekotājiem. Tur mani "atšuj" vai sūta uz citu kabinetu. Tur es atkal stāstu no jauna. Visbeidzot sapratu, ka lielas jēgas nav. Atstāju to dieva rokās, jo dievs visu redz," pauda vietējais iedzīvotājs Alans.