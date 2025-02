Notiks ekspertu diskusija “Mentālās veselības līdzsvars. Robežas. Kā pamanīt, saprast, palīdzēt?”

Šogad janvārī veiktā reprezentatīvā iedzīvotāju aptaujā* 44 % aptaujāto atzina, ka pēdējā gada laikā izjutuši trauksmi vai panikas lēkmi. Vēl desmitā daļa aptaujāto savu psihisko veselību vērtēja kā sliktu. Savukārt 2023. gada jūnijā Eiropā** 46 % aptaujāto atklāja, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā izjutuši depresijas vai trauksmes pazīmes. No tiem 54 % nav saņēmuši atbalstu no speciālista šo problēmu risināšanai. Salīdzinot ar Eiropas datiem, Latvijā šie rādītāji bija vēl sliktāki – depresijas vai trauksmes pazīmes tobrīd atzina 61 %, no tiem lielākā daļa jeb 70 % nebija saņēmuši psihiskās veselības speciālista vai ģimenes ārsta palīdzību.