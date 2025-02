"Rail Baltica" projektam Satiksmes ministrijas līdzekļi būs jāatrod ar nozares prioritāšu pārskatīšanu

Vienlaikus valdība pieņēma zināšanai, ka no valsts budžeta būs jāparedz papildu līdzekļi pārējo 2025.gadā identificēto "Rail Baltica" netiešo un neattiecināmo izmaksu, kā arī Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas un Rīgas lidostas būvdarbu apmaksai, pamattrases dienvidu posma būvuzraudzībai un ar to saistītiem atbalsta pasākumiem. SM sadarbībā ar FM turpinās darbu pie finansējuma risinājuma to segšanai.