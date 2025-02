Koalīcija rosina samazināt mazo ostu valdes locekļu skaitu līdz pieciem

2024.gada novembrī Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji tika piedāvājuši mazo ostu valdes locekļu skaitu samazināt no desmit līdz trīs valdes locekļiem, kur viens pārstāvis būt no valsts puses un viens no pašvaldības puses, savukārt par trešo locekli bija plānotas diskusijas, kuru laikā tagad nonākts pie mazāk radikāla valžu sastāva saīsinājuma.