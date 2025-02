Jā, mums ir neiedomājami daudz talantu. Pilna pasaule! Tādi sportisti, mūziķi, nominācijas "Oskaram", uzņēmēji! Jāprot par to runāt un lepoties.

Retais zina, ka Rīga ir tā vieta, kur tapa Eiropas ideja. Gotfrīds Herders 18. gs. dzīvoja Rīgā, un tad tapa agrīnais raksts par to, ka katrai tautībai, kurai ir sava valoda un vēsturiskā tradīcija, ir tās īpašais ģēnijs jeb gars. Tas raksts aizgāja pa visu Eiropu, un cilvēki apjauta: es esmu čehs, es austrietis.

Kad mēs redzam pavasarī konkrētu ainavu ar bērziem un ūdeni, un sniegu, mēs sakām: Purvītis. Ja viņš to nebūtu uzgleznojis, mēs to ainavu neredzētu. Tie būtu bērzi, ūdens, nevis Purvītis. Herders to mums iemācīja.