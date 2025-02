Liepājā aizturētas personas, kuras nozog preces vairāk nekā 1000 eiro apmērā

Svētdien, 9. februārī ap pulksten 20.00 Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, kādā tirdzniecības vietā apsardze aizturēja sievieti aizdomās par zādzības izdarīšanu no tirdzniecības vietas. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, savukārt, aizturēja pārējās četras zādzībās iesaistītās personas.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka visas piecas personas atbrauca uz Liepāju no Lietuvas ar mērķi veikt zādzības tirdzniecības vietā. Pirmajā tirdzniecības vietā viņi veiksmīgi savu nodomu īstenoja, somās liekot dažādas preces – galvenokārt alkoholu, kosmētiku un citas mantas, pēc kā neviena nepamanīti izgāja ārā no veikala un devās uz otru tirdzniecības vietu, kuru noskatījuši. Šoreiz tirdzniecības vietā iekšā devās trīs no piecām personām un arī, neviena nepamanīti, izdarīja zādzības aptuveni 170 eiro apmērā.