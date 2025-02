Tavs jaunais TV projekts "No Taste Like Home" jeb "Nekur nav tik garšīgi kā mājās" pirmizrādi piedzīvos jau pavisam drīz. Antonij, apsveicam, jo tas nudien būs kas svaigs un garšīgs! Manīju, ka tu tajā bieži piemini savu bērnību. Kā to atminies – jau kopš bērna kājas sevi saisti ar ēdienu?