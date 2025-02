Kas es esmu, no kurienes esmu cēlies - no vikingiem, senas muižnieku dzimtas, bet varbūt no tuksneša beduīniem vai indiāņiem? Aizvien populārāka kļūst ģenealoģija - DNS testi etniskās izcelsmes noteikšanai un tālākai radurakstu pētīšanai. Ja liekas, ka tevis ir par maz, uztaisi DNS testu! Ņem vērā: kādam ģenētikas atbilde var kļūt par katastrofu, jo zinātne dzimtas noslēpumus nesargā.