Nacionālās drošības padome: ASV klātbūtne Eiropā saistīta ar godīgu aizsardzības izdevumu sadali

"Padomes diskusijās tika uzsvērti skaidrie vēstījumi no ASV administrācijas par godīgu aizsardzības izdevumu sloga sadali kā priekšnosacījumu ASV turpmākai klātbūtnei Eiropā, kas ir stratēģiski svarīga efektīvai atturēšanai un aizsardzībai," pausts pēc sēdes izplatītajā paziņojumā.

Prezidenta sasauktajā sēdē tika pārrunāts Nacionālo bruņoto spēku spēju esošais un plānotais nodrošinājums, kā arī nepieciešamība rast finansējumu valsts aizsardzības apjoma palielinājumam līdz 5% no iekšzemes kopprodukta, kas jāsasniedz tuvākajos gados.

Patlaban Latvijas izdevumi aizsardzībai veido 3,45% no iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb 10,3% no valsts budžeta. Plānots, ka nākamgad tie sasniegs 4%, bet vēlāk - pat 5% no IKP.