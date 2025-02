Polijā atrastas no debesīm nokritušas "SpaceX" raķetes atlūzas

Objekts, kas atgādināja konteineru, trešdienas rītā parādījās kāda uzņēmuma teritorijā Komornikos, netālu no Poznaņas, ziņoja Polijas policija.

"Mēs nevaram izslēgt iespēju, ka netālu no Poznaņas atrastais objekts nāk no Falcon 9 raķetes, kuras lidojumu mēs uzraudzījām. Lai to apstiprinātu, nepieciešama atbilstoša izpēte," sacīja POLSA preses sekretāre Agņeška Gapisa.