Attiecībās svarīgi uzturēt dzirksti – piecas randiņu idejas!

Ikdienas rutīnā svarīgi atcerēties veltīt kvalitatīvu laiku savām partnerattiecībām. Lai arī mūsu otra pusīte bieži ir tas cilvēks kuru ikdienā satiekam visvairāk, bieži šis laiks ir aizpildīts ar kopīgām rūpēm, ikdienas darbiem un sarunām par to, kas vēl jāizdara, vai to, kas noticis. Tas viss ir svarīgi un tomēr ilgtermiņā tas rada risku, ka no mīlošām romantiskām attiecībām iekrītam funkcionālā kopdzīvē.