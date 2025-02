PVD pastiprina Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču pārbaudes robežkontroles punktos

Izvērtējumā secināts, ka kontrole joprojām uzrāda pārtikas un barības sūtījumus, kuru izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija, tāpēc saglabājas bažas par to nekaitīgumu. Tāpēc ir nepieciešams veikt pastiprinātas kontroles dažādu preču pozīciju sūtījumiem, ja vismaz 10% no to izcelsmes atbilst Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmei, kā arī vismaz 10% no atsevišķu preču pozīciju sūtījumiem, ja tās vestas saliktos sūtījumos.