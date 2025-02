Horoskops: Trešdiena, 26. februāris

Mīlestībā esi uzmanīgs ar pārāk lielu analīzi – dažreiz labāk ļaut lietām ritēt pašām no sevis. Darba vidē vari justies noguris no rutīnas, tāpēc apsver iespēju izmēģināt ko jaunu. Finansiāli tev būs iespēja veikt labu investīciju, bet izvērtē to rūpīgi.