Lieckalniņas stindzinošais stāsts par vajātāju

Pēc šī gadījuma Anna vērsās policijā. Anna par to informēja tuvākos cilvēkus. Un tad šis cilvēks rimās, jo viņam atnāca šī informācija.

Par to, kas bija viņas daudzu gadu vajātājs, Anna uzzināja pavisam nejauši kādā citā tiesas prāvā. "…Es sapratu, kas tas ir par cilvēku. Es sapratu, kas manā dzīvē bija noticis 10 līdz 15 gadu garumā. Kurš ir bijis tas… Sēdēju, skatījos, man vienkārši tecēja karstas asaras. Oh my God, crazy!” arī tagad Annai grūti valdīt asaras.