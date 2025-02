Rinkēvičs: Polija ir mūsu “fiziskie vārti” uz Eiropu

Tikšanās laikā ar Polijas Republikas augstākajām amatpersonām Latvijas Valsts prezidents vērsa uzmanību uz abu valstu ekonomisko sadarbību. “Polija ir mūsu “fiziskie vārti” uz Eiropu. Pavisam nesen veiksmīgi atslēdzāmies no Krievijas apvienotās energosistēmas un pieslēdzāmies Eiropas vienotajam energotīklam, pateicoties arī sadarbībai ar Poliju. Turklāt Polija ir viens no galvenajiem Latvijas tirdzniecības partneriem. Šobrīd poļu tūristi Latvijā ir piektajā vietā ārvalstu tūristu vidū. Arī Polija ir iecienīts tūrisma galamērķis tūristiem no Latvijas, ko veicina vairāki avio savienojumi uz Varšavu, Krakovu, Gdaņsku un Žešuvu. Latvija ir atvērta Polijas komercbanku ienākšanai Latvijā,” akcentēja prezidents.